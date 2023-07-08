Karısını 6 çocuğunun önünde yaktı

Korkunç olay İrlanda'da meydana geldi. 61 yaşındaki bir kişi kendisinden boşanmak istediğini öğrendiği eşini çocuklarının gözünün önünde benzin dökerek yaktı.

Karısını 6 çocuğunun önünde yaktı

Haber3'te yer alan bilgilere göre, İrlanda’daki Country Derry bölgesinde yaşayan 61 yaşındaki Thomas Rainey isimli bir adam karısının boşanmak için dava açtığını öğrenince çok sinirlendi.

Karısının eşyalarını toplayarak evden ayrılmak için hazırlık yaptığı sırada Rainey, onu durdurdu ve çocuklarının gözü önünde önce benzinle ıslattı ardından ise ateşe verdi.

6 çocuk annesi kadının tüm vücudu alevlerle kaplanırken çocukları onu su ve ıslak havlu yardımıyla söndürmeye çalıştı. Genç kadın tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Genç kadının vücudunun yüzde 90’nın yanıklarla kaplı olduğu ifade edildi.

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