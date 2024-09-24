Karısını araç içinde vurdu

Kaynak: İHA
Karısını araç içinde vurdu

Malatya'da bir şahıs boşanma aşamasındaki eşini tartıştığı aracın içerisinde tabanca ile göğsünden vurdu. Yaralı eşini hastaneye götüren zanlı burada polise teslim oldu.

Avukatla görüşen R.K. ile N.K arasında tartışma çıktı. Araç içerisinde devam eden tartışma sonrası R.K. tabanca ile karısı N.K.'ya bir el ateş açtı. Açılan ateş sonucu göğüs bölgesine kurşun isabet eden kadın yaralandı.

aw294100-01.jpg

Yaralı eşini Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götüren R.K. burada polis ekiplerine teslim oldu. Araçta inceleme yapan ekipler olayda kullanıldığı değerlendirilen bir adet silah bulurken, gözaltına alınan R.K. polis merkezine götürüldü.

Yaralı N.K.'nın hastanedeki tedavisinin sürdüğü olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'nda konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'nda konuşuyor
64 yaşında baba olan Yakup Kürşad Yılmaz, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti
Kürşad Yılmaz, iki aylık oğlu ile Bahçeli’yi ziyaret etti! Yılmaz bebeğe kimin ismini vermiş?
FIFA organizasyonunda skandal. Fransa göz göre göre şike yaptı
FIFA organizasyonunda skandal. Fransa göz göre göre şike yaptı
Grip aşısına şok zam! Fiyatı yüzde 128 arttı: Kimler ücretsiz yaptırabilecek?
Grip aşısına şok zam! Fiyatı yüzde 128 arttı: Kimler ücretsiz yaptırabilecek?
Çeteler bu kez Ankara’da polisle çatıştı. 1 ölü 1 yaralı
Çeteler bu kez Ankara’da polisle çatıştı. 1 ölü 1 yaralı