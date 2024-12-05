Karısını bulamayınca bıçağı kendi boğazına dayadı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Ankara’da hakkında tedbir kararı olmasına rağmen boşanma aşamasında olduğu eşinin yaşadığı eve giden şahıs, evde karısını bulamadı. Mutfaktan aldığı bıçağı kendi boğazına dayayan adamı polisler ikna ederek gözaltına aldı.

Keçiören ilçesi Esertepe Mahallesi’nde M.V. hakkında tedbir kararı olmasına rağmen boşanma aşamasında olduğu eşinin yaşadığı eve gitti. Evde eşini göremeyen M.V., mutfaktan aldığı bıçağı kendi boğazına dayayarak bağırmaya başladı.

M.V.’nin seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ailevi problemleri nedeniyle intihar etmeye kalkışan M.V., polislerin ikna çalışmaları sonucu elindeki bıçağı bırakarak teslim oldu. M.V. hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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