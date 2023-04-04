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Boşanma aşamasındaki karısını, kızının yanında vurdu

Konya'da bir kişi boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında çocuğunun yanında vurdu. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kadının silahlı saldırıya uğradığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 21:19
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Karısını kızının yanında vurdu

Boşanma aşamasındaki karısını, kızının yanında vurdu
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(İHA) Olay, saat 18.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Sarıyakup Mahallesi Küçük Kumköprü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yılmaz G., cadde üzerinde aracı ile seyir halinde olduğu sırada boşanma aşamasındaki eşi 33 yaşındaki Ebru G. ve kızını gördü. 

Cadde üzerine aracıyla duran Yılmaz G., yanında bulunan tabanca ile eşi Ebru G.‘ye 2 el ateş etti. Kızının yanında eşini vuran Yılmaz G., kızını da alarak geldiği araçla olay yerinden hızla kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

Olayda ağır yaralanan Ebru G., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Ebru G. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri ise çevrede inceleme yaptı.

ZANLI KIZINI ALARAK KAÇTI

Öte yandan, Ebru G.'nin silahlı saldırıya uğradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kızıyla yürüyen kadının, beyaz bir araçtan inen boşanma aşamasındaki Yılmaz G.’nin silahlı saldırısına uğradığı, zanlının daha sonra kızını da alarak aynı araçla olay yerinden kaçtığı görülüyor.

Katil zanlısı Yılmaz G.'nin daha sonra olay yerine yakın bir bölgede polise teslim olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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