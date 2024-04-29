Karısını öldürüp intihar etti

Kaynak: İHA
Karısını öldürüp intihar etti
Manisa’nın Alaşehir ilçesinde bir şahıs, karısını tüfekle öldürdükten sonra intihar etti.

Alaşehir Yeni Mahalle Mahallesi Bozdağ Sokak Numara 48'te meydana gelen olayda, hurdacılık yaparak geçimi saplayan 24 yaşındaki Hamza Demirkıran, biri 18 aylık diğeri ise 4 yaşındaki 2 çocuğunun annesi eşi Buse Demirkıran’ı başından tüfekle vurdu.

Ardından, şahıs yaşadıkları apartmanın çatısına çıktı ve aynı tüfekle intihar etti. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarıyla, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi, polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı.

Cenazeler, savcının incelemesinin ardından Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay hakkında konuşan Nurullah Demirkan, “Hamza’nın psikolojisi bozuktu, tedavi görüyordu. Eline tüfeği alıp yatak odasına gidiyor ve hanımını öldürüyor. Daha sonra yukarıya çıkarak kendisini öldürüyor” ifadelerini kullandı.

Polis ekipleri tarafından, olay hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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