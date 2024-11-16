Karısını tüfekle öldürdü tabancayla intihar etti. 4 çocukları vardı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Karısını tüfekle öldürdü tabancayla intihar etti. 4 çocukları vardı

Antalya'nın Serik ilçesinde 56 yaşındaki adam, 52 yaşındaki karısını av tüfeğiyle defalarca ateş edip öldürdükten sonra tabancayla intihar etti.

Serik ilçesine bağlı Dikmen Mahallesinde oturan Mehmet Ulumaskan (56) ile eşi Hülya Ulumaskan (52) arasında evlerinin bahçesinde henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışma çıktı.

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Mehmet Ulumaskan, av tüfeğiyle eşine defalarca ateş etti. Hülya Ulumaskan olay yerinde hayatını kaybederken, eve tekrar dönen Mehmet Ulumaskan, tabancayla başına ateş edip intihar etti.

Silah seslerini duyan komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Mehmet Ulumaskan da, Serik Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

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4 çocukları olduğu öğrenilen çiftin cenazeleri Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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