Karısını ve kayınbabasını vurdu

Silahlı saldırı Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde yaşandı. İzzettin T. (24), eşi Ayşegül T. (24) ile anlaşamadıkları için boşanma aşamasına geldi. İzzettin T. akşam eşinin olduğu yere gidip onunla görüşmek istedi. Ancak kayınbabası Salih K. (50) buna izin vermedi.

Bunun üzerine İzzettin T., pusuya yatarak karısının dışarı çıkmasını beklemeye başladı. İzzettin T., eşi Ayşegül T. ve kayınbabası Salih K. evden çıkıp otomobile bindiği sırada tabancasını eteşledi. İzzettin T.'nin hem karısını hem de kayınbabasını vurduğu anlar saniye saniye güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Şüpheli İzzettin T., olayın ardından Muhammet G.'nin başına silah dayayarak motosikletini gasp etmiş ancak daha sonra polis tarafından yakalanmıştı.