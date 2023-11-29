Karısını yemek yerken öldürdü

İHA'nın haberine göre, olay, 22 Kasım’da Güney Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi’ndeki bir döner salonunun üst katında gerçekleşti. Ajda Yatar, arkadaşıyla birlikte yemek yerken, eski eşi Vahyettin P. geldiği araçtan inerek salona girdi ve kadına 3-4 el ateş etti.

Ajda Yatar kanlar içinde yere düştü, Vahyyettin P. ise olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Ajda Yatar, 10 yıl önce evlendiği eşinden yaklaşık 1 ay önce boşanmıştı.

Katil zanlısı Vahyettin P., olaydan sonra ortadan kayboldu. Yalova Altınova’da bir evde saklandığı belirlenen Vahyettin P., dün gözaltına alındı. Kocaeli Emniyetine teslim edilen Vahyettin P., işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.