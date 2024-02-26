Karısının köylü yanlarını açıkladı. Genç kadın hepsini kabul etti

Ünlü sahne sanatçı, radyocu Mesut Süre'nin YouTube'da yapmış olduğu "İlişki Testi" programına konuk olduklarında söyledikleri "İhtilal" şarkısıyla dikkatleri üzerine çeken ve YouTube'da "AliFiru" kanalı olan Firuze Bulut Yıldız ve Abdullah Yıldız çiftinin yeni bir videosu yürekleri ısıttı.

Abdullah Yıldız'ın bir yolculuk sırasında eşi Firuze'nin isteği üzerine "Eşinin en köylü hareketlerini" saydığı video sosyal medyada kısa sürede hızla yayıldı.

Samimiyetiyle dikkat çeken videoda, Abdullah Yıldız şu ifadeleri kullandı:

Trende ayakkabılarını çıkarman

Kuş beslemen

Soba üstünde ekmek ısıtman

Ocakta ekmek ısıtman

Ayaklarını çekerek yemek yemen

Neredeyse dizini yiyecek şekilde ayaklarını çekmen

Yer sofrasına bayılman

Hayattaki en büyük keyfinin yer sofrasında annen, baban ve aile üyelerinle yemek yiyecek olman

Çoraplarını giyip pantolonunun içine sokmak

Yer sofrasının arkasında bir ip olur bildin mi, yemeği yedikten sonra sofrayı toplayıp o iple sofrayı duvara asarsın.

Diş macununu ortadan sıkmak. O köylülük değil ama o görgüsüzlük.

Abdullah bu maddeleri sayarken ise Firuze bunların tamamını kabul edip ekler yaparak güldü...