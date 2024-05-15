Kariye Camisi'ne karşılık Batı Trakya Türkleri. Öyle dağa böyle kar

Gazeteci Ardan Zentürk sözlerine “Yunanistan ve İsrail'in devlet olarak tıynetlerini iyi bildiğim için bu devletlerin üst düzey makamlarıyla yapılan ve daha sonrasında da çok umutlu yapılan açıklamaları pek fazla önemsemem. Çünkü bunların tıyneti bellidir” diye sert bir girişle başladı. Geçtiğimiz Eylül ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın New York'taki Türk Evi’nde İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaptığı görüşmeden sonra da “Buradan bir şey çıkmaz, tam tersine buradan sana problem çıkar” sözlerini hatırlatan Zentürk, “Ermenistan da böyle. Yakında göreceksiniz. Olmadık şeyler olacak orada. Hep beraber yaşayacağız. Ermenistan Batı emperyalizminin ileri karakollarıdır. Bunlar, bunları bırakmazlar. Bunlar istediklerini de yaparlar. Bakmayın siz öyle eleştirdiklerine falan” diye konuştu.

“Erdoğan bir tek bir Miçotakis görüşmüyor, onun sol omuz arkası, sağ omuz arkası, her yer dolu” diyen Zentürk, yaşanan ekonomik krizler ve küresel sistemdeki olağanüstü inişler çıkışlar nedeniyle Erdoğan ve Miçotakis’in birbirlerine ihtiyaç duyduklarını bunun da çık normal olduğunu belirten Zentürk, görüşme sonrası yapılan açıklamalara rağmen Yunanistan'la yaşamakta olduğumuz sorunların kısa vadede çözülemeyeceğini gösterdiğini savundu.

KARİYE CAMİ'NE KARŞILIK BATI TRAKYA TÜRKLERİ

Miçotakis’in Bizans tarihi eserleri üzerinden İstanbul’daki Rum varlığını koruduğunu ifade eden Zentürk, bizim Batı Trakya'ya dönük laflarımızı ise ciddiye almadıklarının altını çizdi. Görüşme sonrası Erdoğan’ın yaptığı “Birleşmiş Milletler genel Kurulu'nun Filistin'in tam üyeliği konusunda aldığı karar kalıcı çözümün anahtarının 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve toprak bütünlüğüne haiz Filistin devletinin tesisi olduğunu ve toprak bütünlüğünü göstermiştir. Yunanistan'ın da kararı destekleyen 143 üye ülke arasında yer almasından memnuniyet duyduk” sözlerine de değinen Zentürk, Miçotakis’in “İsrail'in bir terör sonunda verdiği kurbanlardan sonra Gazze bölgesine girmesi ve terör örgütü olarak kabul ettiğimiz Hamas'ı Türkiye'nin değişik bir yaklaşım ve biteleme ile gördüğünü biliyoruz. Ancak bölgedeki kanın durdurulması konusunda ikimiz de hemfikiriz” sözlerinin önemini vurguladı.

Yunanistan Başbakanı’nın Kariye Cami’ni ziyaret etmesinin ardında önemli bir mesajın var olduğunu, bu hareketiyle ülkemizdeki Bizans ruhuna atıf yaptığını iddia eden Zentürk, sözlerini “Neyse bizimkiler de iyi yapmışlar: İstanbul'daki Dünya İslam Bilginleri İstişare Toplantısı’na Batı Trakya Türk Azınlığı Danışman Kurulu Başkanı ve Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif’le, İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa’yı getirmişler. Erdoğan'la da görüşmüş. Yani arkadaşın Kariye Camiine karşı biz de Batı Trakya'yı güzel bir şekilde toparlamışız. Boş yere uğraşıyoruz işte sağla solla… Yapacak bir şey yok. Onlar da burada oturuyorlar.” diye sonlandırdı.