Karların üzerinde gördüler depremin habercisi dediler. Bir şehir diken üstünde

Hozat’ın Kurukaymak Tanzi köyünde karlarda yılanlar görüldü. Yılanları cep telefonuyla kaydeden çiftçi Okan Duman, ‘‘Yılan dolu her yer. Bu doğada ne oldu böyle, deprem mi gelecek? Şaşırdım, kışın karlarda yılanlar geziyor. Bu normal bir şey değil’’ diye konuştu.

Şubat ayında kış uykusunda olması gereken yılanların karlarda görünmesi köylüleri endişelendirdi. Köylüler yılanların depremden önce tuhaf davrandığına inanırken, deprem uzmanları da Tunceli’nin büyük bir deprem riski taşıdığını, 7,4 büyüklüğünde deprem olabileceğini söylediler.