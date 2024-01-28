Karlı köyde fenalaşan hasta 8 saat sonra hastaneye götürüldü

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Dörtbölük köyü Bozdoğan mezrasında yaşayan 23 yaşındaki Nazmi Yaşar ateşi yükselerek fenalaştı.
Yaşar'ın yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.
Köye giden 112 Acil Sağlık görevlileri, yolun kapalı olması nedeniyle ilerleyemedi.
Durum İl Özel İdaresi'ne bağlı ilçe şantiye ekiplerine aktarıldı.
Bölgeye yönlendirilen ekipler, yaklaşık 8 saatlik çalışmayla yolu açtı.
Sağlık görevlilerinin köye ulaşmasını sağladı ve evde ilk müdahalesi yapılan genç, ambulansla Sason Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hastanın sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.