Karlı ve buzlu havalarda ne yapmalı

Kaygan yüzeylerde yürürken dikkatli olmak gerekir. Aksi durumda denge kaybolup feci şekilde yaralanmalarla sonuçlanır. Kalıcı sakatlıklar olmaması için çok dikkat edilmelidir. Karlı ve buzlu havalarda alınan önlemlerle bu tür yaralanmaları en aza indirmek mümkün olur. İşte yapılması gerekenler:

YÜRÜYÜŞ ZEMİN ALANLARINA DİKKAT

Özellikle apartman girişleri, mağaza ve market önleri gibi yerlerdeki mermerler buz tutunca tehlikeli olyor. Bu nedenle o yüzeylerde iki kat daha dikkatli olmak gerekiyor. Basamak kenarları aşınmış ve yuvarlaklaşmış olduğundan bu bölgelerde çok tehlikeli. Bu nedenle yan basarak inip çıkmakta yarar var...

ELLER CEPTE YÜRÜMEYİN

Kaygan zeminde dengeyi sağlamak ve düşme esnasında vücudu savunma açısından kolların kesinlikle serbest olması gerekir. Elleri cepte yürümek ciddi yaralanmalara hatat kafa travmalarına yol açar. Eldiven kullanmakta yarar var...

YAŞLILARDA HASAR DAHA BÜYÜK OLABİLİR

Yaşlı kişilerin buzlu ve karlı havalarda gerekmedikçe dışarı çıkmaması şarttır. Kemik kırıkları uzun zaman sonra eski haline dönebilir. Yanlarında mutlaka bir refakatçi olmasında yarar var...

ACELECİ HAREKET ETMEYİN

Hızlı yürümek yerine küçük adımlar atılmalı.



AYAKKABI SEÇİMİNE DİKKAT

Kaymayı azaltmak için yüksek topuklu ayakkabılar tercih edilmemelidir. Düz taban ayakkabılar düşmeyi asgariye indirir. Bot tipi bileği kavrayıcı olması burkulma esnasında kırılma ve yırtıkların önüne geçer...