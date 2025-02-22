Karlı yolda duramayan otomobil duvara çarptı

Kaynak: DHA
Karlı yolda duramayan otomobil duvara çarptı

Yalova'da seyir halindeki otomobil, kar nedeniyle kaymaya başladı. Kontrol edilemeyen otomobil binanın duvarına çarparak durabildi.

Yalova'da seyir halindeki otomobil, kar nedeniyle kayarak binanın duvarına çarptı. Otomobildeki 3 kişi kazayı yara almadan atlatırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Bağlarbaşı Mahallesi Bulut Sokak'ta meydana geldi. M.A., idaresindeki otomobille karla kaplı yolda ilerlerken kontrolünü kaybedip kayarak binanın bahçe duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüyle birlikte C.A. ve E.K.'nin araçtan çıkıp şok yaşadığı belirtildi. Yaralanan olmayan ancak araçta zarar meydana gelen kaza ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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