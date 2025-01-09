Karlı yolları açma yöntemleri olay oldu

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri yağan karla beyaza büründü.

Önceki günlerde etkili olan kar yağışı sonrası Kaçkar Dağları eteklerinde kurulu yaylalardan olan deniz seviyesinden 2 bin 200 metre yükseklikteki Rize'nin Kavrun Yaylası da beyaz örtüyle kaplandı.

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Bölgede yaşayan Yusuf Çiftçi, Hüseyin Şahin ile doğa tutkunu arkadaşları gezinti amaçlı yaylaya çıktı.

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Yoğun kar nedeniyle bazı evlerin kara gömüldüğü bölgede paletli araçları ilerlemekte güçlük çeken grup, buzlaşan karı motorlu testere ile kesti.

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Ardından önünde kar küreme bıçağı bulunan araçla kendilerine yol açtı.

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Buradan farklı yaylalara da ulaşan grup, yer yer 2 metreyi aşan karla kaplı manzarada gezinti yaptı.

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Grubun yaşadığı adrenalin dolu anlar ise kamerayla kayda alındı.