Karlı yolları açma yöntemleri olay oldu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Karlı yolları açma yöntemleri olay oldu

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Kavrun Yaylası beyaz örtüyle kaplandı. Kendine has yol açma yöntemi ise olay oldu. 2 metreyi aşan karı motorlu testere ile kestiler.

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri yağan karla beyaza büründü.

Önceki günlerde etkili olan kar yağışı sonrası Kaçkar Dağları eteklerinde kurulu yaylalardan olan deniz seviyesinden 2 bin 200 metre yükseklikteki Rize'nin Kavrun Yaylası da beyaz örtüyle kaplandı.

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Bölgede yaşayan Yusuf Çiftçi, Hüseyin Şahin ile doğa tutkunu arkadaşları gezinti amaçlı yaylaya çıktı.

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Yoğun kar nedeniyle bazı evlerin kara gömüldüğü bölgede paletli araçları ilerlemekte güçlük çeken grup, buzlaşan karı motorlu testere ile kesti.

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Ardından önünde kar küreme bıçağı bulunan araçla kendilerine yol açtı.

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Buradan farklı yaylalara da ulaşan grup, yer yer 2 metreyi aşan karla kaplı manzarada gezinti yaptı.

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Grubun yaşadığı adrenalin dolu anlar ise kamerayla kayda alındı.

Karlı yolları açma yöntemleri olay oldu

Karlı yolları açma yöntemleri olay oldu

Karlı yolları açma yöntemleri olay oldu

Karlı yolları açma yöntemleri olay oldu

Karlı yolları açma yöntemleri olay oldu

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