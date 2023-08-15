Karlov suikastinde kritik isim İstanbul'da yakalandı

Ankara’da FETÖ mensubu Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülen Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Gennadiyeviç Karlov suikastında flaş bir gelişme yaşandı.

KAYNAK: İHA
Karlov suikastinde kritik isim İstanbul'da yakalandı

19 Aralık 2016’da akşam saatlerinde fotoğraf sergisinin açılışına katılmak üzere Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'ne gelen Ankara Büyükelçisi Andrey Gennadiyeviç Karlov FETÖ/PDY üyesi polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti.

Tetikçi Mevlüt Mert Altıntaş'ın, FETÖ içindeki "mahrem imamı" Şahin Söğüt ile suikastten 10 gün önce görüşüp saldırı ile ilgili yerine getirmesi gereken talimatları aldığı tespit edilmişti.

KRİTİK İSİM YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kanlı eylemi gerçekleştiren FETÖ üyesi Altıntaş’a saldırıdan 10 gün önce talimatı veren “mahrem imamı” Şahin Söğüt’ün firari olarak aranan eşi A.S. adlı kadının Beylikdüzü’nde bir evde saklandığı bilgisine ulaştı.

Örgüt üyesi A.S.’nin izini süren polis, önceki gün belirlenen adrese baskın düzenledi. Yapılan operasyonda S. yakalanarak gözaltına alındı. Eylemin talimatını veren hücre sorumlusunun eşinde Byloc veri kayıtları çıktı

Hakkında “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen A.S.’nin, örgütün gizli haberleşme ağı Bylock Veri Kaydının bulunduğu, kapatılan örgüt şirketlerinde kaydının yer aldığı belirlendi. A.S.’nin saklandığı evde gerçekleştirilen aramalarda ise bir cep telefonu, 1 sim kartı aparatı, 2 farklı sim kart ve bir hafıza kartı ele geçirildi. Sorgulanmak üzere TEM Şubeye götürülen FETÖ hükümlüsünün ifade işlemlerinden sonra bugün adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

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NE OLMUŞTU?

"Gezgin Gözüyle Kaliningrad'dan Kamçatka'ya Rusya" konulu fotoğraf sergisinin açılışına katılmak üzere 19 Aralık 2016’da akşam saatlerinde Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'ne gelen Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Gennadiyeviç Karlov, FETÖ/PDY üyesi polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Tetikçi Mevlüt Mert Altıntaş, FETÖ içindeki "mahrem imamı" Şahin Söğüt ile suikastten 10 gün önce görüşüp saldırı ile ilgili yerine getirmesi gereken talimatları aldığı tespit edildi.

Kanlı eyleme yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'un öldürülmesine ilişkin 28 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı, söz konusu iddianamede tetikçi Mevlüt Mert Altıntaş'ın "mahrem imamı" Şahin Söğüt ile suikastten 10 gün önce görüşüp saldırı ile ilgili yerine getirmesi gereken talimatları aldığı tespit edilmişti. Söz konusu hücre sorumlusu, güvenlik ve istihbarat birimleri tarafından yakalanıp adalete teslim edildi.

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