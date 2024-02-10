Karnabaharın şeker hastalığına iyi geldiğini biliyor muydunuz?

Doğal besinlere yönelen sağlık bilinçli tüketiciler, karnabahar gibi harika faydaları olan bir bitkiye dikkat ediyor.

Karnabahar, Türk mutfağının vazgeçilmezi ve sağlık kaynağı olarak şeker hastalığına karşı koruyucu olduğu anlaşıldı.

Karnabahar nedir?

Doğu Akdeniz bölgesinin yerlisi olan 2 yıllık otsu bir bitki olan karnabahar, turpgiller ailesindendir.

Yaprakları koyu yeşil, çiçekleri beyaz veya sarı renklidir. Kışlık bir sebzedir. Lahanaya benzeyen karnabahar, aslında lahananın çiçek saplarının kalınlaşmasıyla lahanadan geliştirilmiştir. Yediğimiz kısım, açılmamış sıkı çiçek başıdır.

Ülkemizde; güz mevsiminde yetişen turfanda karnabahar, kışlık karnabahar ve ilkbaharda yetişen mart karnabahar olmak üzere üç türü bulunur. Fosfor ve vitamin açısından oldukça zengindir.

Faydaları:

Beyin yorgunluğunu alır. Cinsel isteği artırır. Sinir sistemini güçlendirir. İdrar akışını artırır.

Dalak problemlerine iyi gelir. şeker hastalarının kan şekerini düzenler. Kalp hastalıklarının belirtilerini azaltır.

Şeker Hastalığı) nedir?

Diabetes Mellitus, halk dilinde şeker hastalığı olarak bilinen, kandaki glukoz (şeker) düzeyinin normalden yüksek olması, bunun sonucunda idrarda da şeker bulunması durumudur. Çeşitli tipleri olan diyabet hastalığı, ülkemizde ve dünyada en yaygın görülen hastalıklardandır. Uluslararası Diyabet Federasyonu’nun verdiği istatistiklere göre her 11 yetişkinden biri diyabet hastasıdır ve her 6 saniyede bir kişi diyabet nedeniyle yaşamını yitirmektedir.

Diyabet (Şeker Hastalığı) belirtileri nelerdir?

Diyabet hastalığı, kişilerde üç ana belirti ile kendini belli eder. Bunlar normalden çok yemek yeme ve tokluk hissetmeme, sık sık idrara çıkma, ağızda kuruma ve tatlılık duygusu ve buna bağlı olarak çok su içme ihtiyacı olarak sayılabilir. Bunların dışında kişilerde görülebilen diğer diyabet belirtileri şöyledir:

Bitkinlik ve yorgunluk duygusu Ani ve istemsiz kilo verme Görmede bulanıklık Ayaklarda uyuşukluk ve karıncalanma hissi Yaraların normalden yavaş iyileşmesi Ciltte kuruma ve kaşınma Ağızda aseton kokusu oluşması