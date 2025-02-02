Karne Festivali'ne bin 920 çocuk katıldı

Çankaya Belediyesi'nin öğrencilerin yarıyıl boyunca sanat ve eğlence dolu bir tatil geçirmeleri için hazırladığı Karne Festivali sona erdi.

19 Ocak’ta başlayan ve 2 Şubat’ta sona eren festivali, iki hafta boyunca birçok farklı etkinlikle geride bırakan öğrenciler, yaş gruplarına özel hazırlanan atölyelerde yeteneklerini geliştirirken tiyatro oyunları ve sinema gösterimleri ile keyifli anlar yaşadı. Öğrenciler müze gezileriyle canlılar alemini tanıyarak farklı disiplinleri keşfetme imkanı buldu. Birçok farklı alanda düzenlenen atölye, sinema, tiyatro ve gezi etkinliklerine toplam bin 920 öğrenci katılım gösterdi.

Karapınar, Kırkkonaklar, Birlik ve Beysukent Çankaya Evleri'nde öğrencilerin tatilde de eğlenerek öğrenmelerinin amaçlandığı atölyelerle hem teorik hem uygulamalı eğitimler yapıldı. 7-12 yaş aralığındaki öğrenciler, arkeolojik kazı, izcilik, ritim ve karikatür atölyelerinde yeni deneyimler yaşadı. İzcilik atölyesinde gruplara ayrılan öğrenciler hem teorik olarak izciliğin ne demek olduğuna ilişkin bilgi aldı hem birbirinden eğlenceli parkur, top ve çember oyunları oynadı. Yeni arkadaşlıklar kuran öğrenciler renkli yarışmalarla atölyenin tadını çıkardı. Arkeolojik kazı atölyesinde fosilleri tanıyan çocuklar, eğitime özel olarak hazırlanan kum havuzunda uygulamalı arkeolojik kazı gerçekleştirdi. Hacı Bayram Veli Antropoloji Bölümü Öğretim Elemanı Dr. Özge Kahya Parıldar ve Ankara Üniversitesi Biyoloji Bölümü doktora öğrencisi Hasan Vural tarafından verilen eğitimde öğrenciler, insanlık öncesi çağlarla ilgili teorik bilgi alırken arkeolojik kazı uygulaması sırasında hem ekipmanları tanıdılar hem de teknikleri öğrendiler. Ritim Atölyesinde vurmalı çalgıları tanıyıp duyusal ve dokunsal becerilerine yönelik pratik yapan çocuklar Karikatür Atölyesinde ise el becerilerini ve hayal güçlerini konuşturdu.

YARIYIL TATİLİ SİNEMA VE TİYATRO İLE RENKLENDİ

Yaşar Kemal Kültür Merkezi, Yılmaz Güney Sahnesi ve Çağdaş Sanatlar Merkezi öğrencileri tiyatro oyunları ve sinema gösterimleri ile ağırladı. Kültür merkezleri, Aslan Kardeş, Pinokyo, Külkedisi, Yalancı Maymun ve Pantomim Gösterisi tiyatro oyunları ve 80 Günde Devri Alem, Büyük Macera ve Fındık İşi sinema gösterimlerine ev sahipliği yaptı. Sahnelenen oyunları ve filmleri aileleriyle birlikte izleyen çocuklar keyifli vakit geçirdi.

MÜZE GEZİLERİ İLE GERÇEKÇİ BİR DENEYİM

Çankaya Belediyesi, 7-14 yaş arası çocuklar için bir de gezi programı düzenledi. Sokullu ve Nazım Hikmet Çankaya Evleri ile Esat ve Bayraktar Çankaya Evleri'ne kayıt yaptıran öğrenciler, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü içinde yer alan Biyosfer Müzesini ve Atatürk Orman Çiftliği içinde bulunan Dijital Hayvanat Bahçesi'ni gezerek canlıların eğlenceli dünyasını keşfe çıktı. Biyosfer Müzesi'nde milyarlarca yıllık jeolojik ve fosil materyaller, mikroorganizmalar, omurgasız hayvanlar, irili ufaklı böcekler, kelebekler ve farklı coğrafyalardan bitkiler, balıklar, sürüngenler, kuşlar, memeli hayvanlar, hominidler ve primatlarla tanışan çocuklar; Dijital Hayvanat Bahçesinde ise hava, kara ve denizde yaşayan canlıları lazer ve hologram teknolojisi ile gerçeğe en yakın halleriyle inceleme imkanı buldu.