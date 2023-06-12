Karne günü ne zaman? 2023 Bahar dönemi okullar ne zaman kapanıyor?

Okullarda Bahar döneminin bitmesine az bir zaman kala karne gününün ne zaman olduğu öğrenci ve veliler tarafından araştırılıyor. Peki, karne günü ne zaman? 2023 Bahar dönemi okullar ne zaman kapanıyor?

Karne günü ne zaman? 2023 Bahar dönemi okullar ne zaman kapanıyor?

Havaların ısınmasıyla öğrenci ve veliler tarafından okulların ne zaman kapanacağı, karne gününün hangi tarihe denk geldiği merak ediliyor. Peki, karne günü ne zaman? 2023 Bahar dönemi okullar ne zaman kapanıyor?

KARNE GÜNÜ NE ZAMAN?

12 Eylül 2022'de açılan okullar, 16 Haziran 2023'te kapanacak ve öğrenciler karnelerini alacak. Böylelikle yaz tatili başlayacak.

2023/2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2023-2024 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacaktır.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen 10 ildeki öğrencilere yönelik 1 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde telafi programı uygulanacağını bildirdi.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvim sonrasında, sömestr tatili, ara tatil tarihleri ve yaz tatilinin başlangıç tarihi açıklandı.

12 Eylül 2022'de açılan okullar, 16 Haziran 2023'te kapanacak ve öğrenciler karnelerini alacak. Böylelikle yaz tatili başlayacak.

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