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Karne hediyesi olarak çocuğuna et alan aile konuşuluyor. Batsın bu dünya yansın bu dünya

Türkiye, karne hediyesi olarak annesinin et aldığı çocuğu konuşuyor. Sosyal medyada ülkenin geldiği duruma isyan eden kullanıcılar “Batsın bu dünya” yorumları yaptı.

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 11:12
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Karne hediyesi olarak çocuğuna et alan aile konuşuluyor

Karne hediyesi olarak çocuğuna et alan aile konuşuluyor. Batsın bu dünya yansın bu dünya
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Habertürk’te et fiyatlarıyla ilgili yapılan bir haberde konuşan çocuğun sözleri gündem oldu. Muhabirin soru sorduğu bir çocuk, "Annem karne hediyesi et aldı" dedi. Muhabir çocuğu 'tebrik' ederken kasap ise, "Karne hediyesi kasap abisinden 3 kalem pirzola" diyerek eti çocuğa uzattı.

O GÖRÜNTÜLER VATANDAŞLARI İSYAN ETTİRDİ

Kasapta çocuğu karne hediyesi olarak annesinin et aldığını söylediği anlar sosyal medyada gündem oldu. Vatandaşlar ekonominin geldiği duruma isyan etti. Döviz kurundaki yükselişi görmezden gelip enflasyonu düşük gösterenlere rağmen ortaya çıkan görüntüler isyan ettirdi. Sosyal medyada “Batsın bu dünya” yorumlarına neden oldu.

Twitter’da konuyla ilgili yapılan bazı yorumlar şöyle:

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Ne Mutlu TÜRKÜM Diyene
21.01.2023 15:17
Sükut İkrardan Gelir 🤔 yıl 2023  
 
İbrahim
21.01.2023 14:56
Aysel yılmaz sen ne dersin konu sadaka değil insanca kazanıp yeme  
 
Hacer aydın
21.01.2023 14:56
Bizde o durumdayız oğlumda ete ağlıyor ben bile alamıyorum  
 
TÜM YORUMLAR (32)
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