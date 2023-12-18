Karnınızın ağrısı çok ciddi hastalıkları haber verebiliyor

Ülseratif kolit ve Crohn hastalıklarının bilinmeyenleri

İshal ve karın ağrısı o iki hastalığın habercisi olabilir mi? İşte yanıtı...

Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Fatma Seçil Kırdök, ülseratif kolit ve Crohn hastalıklarının semptomlarının birbirine çok benzediğinin altını çizdi önemli uyarılarda bulundu.

Uzm. Dr. Kırdök, Karın ağrısı ve ishale yol açan bu hastalıkların stres ve kötü beslenmeyle tetiklendiğini açıkladı. Kırdök, sıklıkla 20 ve 30'lu yaşlarda görülen bu hastalıkların doğru tedaviyle yaşam kalitesini düzelteceğini söyledi ve şunlara dikkat çekti:



“Nedenleri ve klinik bulguları birbirine benzer. Ancak ikisi arasındaki farkı anlayabiliyoruz. Ülseratif kolit kalın bağırsağa daha özel bir durum. Sadece kalın bağırsağı tutuyor ancak Crohn yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsakları tutuyor.”

EN ÇOK NELER ETKİLİYOR?

20 ve 30'lu yaşlarda daha sık rastlandığını belirten Dr. Kırdök, “ Genellikle genetik romatizma hastalarında görülür. Stresin yoğun olduğu dönemlerde ya da iyi beslenemeyen kişilerde antibiyotiklerin tetiklemesiyle oluşan bir ülserdir. Karın ağrısı ve ishallerle gelirler. İshaller kanlı ve iltihaplı, sümükümsü olur. Hastalar günde çok kez tuvalete gider.” diye konuştu.

İYİLEŞEBİLEN BİR HASTALIK MI?

İki hastalık da ilaçla tedavi edilebiliyor. Uzmanı bu konuyla ilgili de şöyle açıklama yaptı:

“ Devam eden ishallerde, amipli dizanteriyle vs. karışabiliyor. Genellikle kolonoskopi uygularız. İki hastalığın tedavisi de aynı. Bağışıklık sistemini ortadan kaldıran ilaçlar, kortizon tedavileri devreye sokulur...”