Karpuzun çöpe atılan çekirdeği şifa deposu çıktı. 1 ayda kilosu 4 TL düştü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Karpuzun çöpe atılan çekirdeği şifa deposu çıktı. 1 ayda kilosu 4 TL düştü

Türkiye'nin karpuz üretiminin yüzde 25'inin gerçekleştiği Adana'da Mayıs ayında kilosu 11 ila 12 TL arasında satılan karpuz 7 liraya düştü. Karpuzun çöpe atılan çekirdeği kolesterol dengeliyor.

Tarlada ilk hasatta kilogram fiyatı 11-12 liradan satılan karpuz, şu anda 8 liradan tüccara satılıyor. İç piyasanın yanı sıra karpuz Rusya ve Avrupa ülkelerine de ihraç ediliyor.

Havaların ısınmasıyla insanı klima gibi serinleten karpuzun tüketiminin artacağını vurgulayan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, “Şu anda ülkemizde yağışlar sürüyor. 21 şehrimizde yağmur yağışı var. Havaların daha da ısınmasıyla karpuz tüketimi zirve yapacak. Fiyatlar çiftçiyi mutlu ederse karpuz ekilen alan daha da artacaktır" dedi.

Karpuzun için tüketildikten sonra kabuğunun çöpe atılmasını büyük hata olarak gören sağlıkçılar "Karpuz kabuğu cilt için çok iyi bir temizleyici ve nemlendiricidir. Özellikle karpuzun kabuğa yakın beyaz yerleri ile yüzünüze masaj yapabilirsiniz. İltihap önleyici bir özelliği de bulunmaktadır" dediler.

Aynı uzmanlar "Karpuz çekirdeği de kolesterol dengelemektedir. Karpuzu tüketirken çekirdekleri ile birlikte tüketmeniz tavsiye edilir. Karpuz çekirdeği kolesterol seviyenizi dengede tutar ve kötü kolesterolü düşürür" bilgisini paylaştı.

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