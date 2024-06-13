Karpuzun fiyatı cep yakacak

Karpuz denildiğinde akla ilk Adana geliyor. Fakat aşırı sıcaklar Adana'nın kavurucu sıcağı tonlarca karpuzu telef etti. Hasat vakti tarladaki karpuzlar yüksek sıcaklar sebebiyle yandı. Hal böyle olunca da Adana’daki çiftçi ve karpuz satıcıları isyan etti.

İstanbul'daki tezgahlar Adana karpuzuyla süslense de karpuzun tadı suyu yok. Çoğu karpuzun bir kısmının yanık olduğu görülürken, onlarca karpuzun da ziyan olduğu aktarılıyor.

YANIK KARPUZ CEP YAKACAK

Yanık durumuna göre fiyatların tezgahtan tezgaha değiştiği görülürken, yanık karpuzun faturası vatandaşa kesilecek. Kilosu 20 liradan satılan karpuzun haftaya 30-40 liradan de satılabileceği öngörülüyor.



KARPUZDA ROTA DEĞİŞTİ

Show Haber'de yer alan habere göre; bu sene Adana karpuzuna biraz hasret kalınacağını söyleyen bazı esnaflar artık karpuzların Tekirdağ, Silivri'den geleceğini söyledi.