Kars Arpaçay’da aç kalan kurtlar koyunları telef etti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kars Arpaçay’da aç kalan kurtlar koyunları telef etti

Kars'ta aç kalan kurtlar dehşet saçtı. Sürüye saldıran kurtlar 30 koyunu telef etti, 10 koyunu yaraladı.

Kars’ın Arpaçay ilçesine bağlı Tomarlı köyünde, aç kalan bir grup kurt sürüsü, köylülerin koyunlarına saldırarak büyük bir zarara yol açtı. Saldırıda 30 koyun telef olurken, 10 koyun da yaralandı.

Köylüler, koyunların sağa sola kaçmaya başladığını görüp bağırarak kurtları bölgeden uzaklaştırmayı başardı.

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Köye dönen köylüler, sağa sola savrulmuş ve telef olmuş koyunları görünce şok yaşadı. O anlar, bölgedeki bir köylü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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Videoda, köylülerin şaşkınlıklarını dile getirdiği ve koyunların kurtlar tarafından parçalandığını belirttikleri ifadeler yer aldı.

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Kaydedilen görüntülerde, "Ne büyüktürler ağabey", "Kurt gelmezse it kaçmaz", "Ben gelende yoktu, yeni bu koyunlar", "Hele koça bak", "Bunları kurt dağıttı" gibi sözler duyuluyor. Bu olay, köylüler için büyük bir kayıp olurken, bölgede kurt sürülerinin artan saldırıları endişe yaratmaya devam ediyor.

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