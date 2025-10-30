Kurtuluşun 105. yıl dönümü kutlamaları, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı ve tren garı karşısındaki Kazım Karabekir Paşa Anıtı’na aynı anda çelenklerin sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının hemen ardından programa devam edildi.

Törene, Vali Ziya Polat, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Nail Türe, Belediye Başkanı Ötüken Senger, Kars Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni, resmi kurum yöneticileri, öğrenciler ve kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.

Belediye Başkanı Senger, kentin tarihi boyunca bağımsızlık ve direnişin sembolü olduğunu vurgulayarak, “Bu toprakların her karışı, bağımsızlık için verilen mücadelelerin, fedakarlıkların, kahramanlıkların sessiz tanığıdır. Kars halkı, 40 yıl süren Rus işgali döneminde dahi vatanından, kimliğinden, inancından vazgeçmemiştir. 1'inci Dünya Savaşı sonrası yeniden özgürlüğün meşalesini yakan bu şehir, Anadolu’da Milli Mücadelenin siyasi anlamda ilk adımlarını atan şehir olmuştur" diye konuştu.

30 Ekim 1920 sabahı Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir Paşa liderliğindeki Türk ordusunun Kars’a girerek işgali bitirdiğini anımsatan Ötüken Senger, “Bu zafer sadece askeri bir başarı değil, bir milletin yeniden doğuşunun ilanıdır. Başta Kazım Karabekir Paşa olmak üzere, kurtuluşta emeği geçen tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

Halk oyunları ve Kafkas ekibinin gösterilerini sunduğu törende, Gülahmet Aytemiz Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, halk ozanları Ayhan Şimşek ve Mahmut Karataş ile Erzincan Belediyesi Mehteran Takımı sahne aldı. Programın sonunda Kafkas ekibi, açtıkları Türk bayrağını öperek, Vali Ziya Polat’a takdim etti. Gösteriler, öğrenciler ve vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.