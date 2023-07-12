Kars Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Daşdelen, İHA muhabirine yapılan saldırıyı kınadı

Kars Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ercüment Daşdelen, Kağızman ilçesinde görev yapan İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Serkan Çağlar’a Kaymakamlık Koruma polisi F.K. tarafından yapılan saldırıyı kınadı.

Kars Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Daşdelen, İHA muhabirine yapılan saldırıyı kınadı

Kars Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ercüment Daşdelen, gazetecilik yapmanın suç olmadığını, yasama, yürütme ve yargı erkinden sonra gazeteciliğin bir kamu görevi olduğunu belirtti.

Gazeteciye yapılan saldırının kabul edilemez olduğunu ifade eden Daşdelen, “Kağızman ilçesinin İHA muhabiri meslektaşımız Serkan Çağlar, bir haber bilgisi almak üzere Kağızman Kaymakamlığına gitmiş ve aracını park etmiştir. Aracını park ettikten sonra Kağızman Kaymakamı Okan Daştan ile görüşmeye giden meslektaşımız Serkan Çağlar, ‘aracınızı buraya park edemezsiniz’ denilerek koruma polisi F.K. tarafından darp edildi. Yerel ve yaygın basın kuruluşlarının, vatandaşlarımızın haber alma hakkını ilkeli, tarafsız, sorumlu gazetecilik anlayışı içerisinde yerine getirmeleri, toplumumuz tarafından şüphesiz takdirle karşılanmaktadır. Bugün çok zorlu şartlarda kamuoyuna haber ve bilgi akışını sağlamak adına kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, yapılan hizmetlerin vatandaşlarımıza yansıtılması ve sorunların çözülmesinde çok önemli bir kamu hizmeti üstlenen basın kuruluşları ile basın mensuplarının toplumu aydınlatmak için mesai mefhumu gözetmeksizin görevini icra ederken gazetecilere gerçekleştirilen fiziki saldırılar asla kabul edilemez” diye konuştu.

Daşdelen, “Kağızman Kaymakamı Okan Daştan’ın koruması F.K. tarafından gazeteci meslektaşımızın darp edilmesi, fiziki saldırılara maruz kalması kabul edilemez. Gazetecilere gör, duyma, anlatma, susun mu deniliyor? Kars Gazeteciler Cemiyeti olarak üzücü olayı şiddetle kınıyoruz ve konunun takipçisi olacağımızı ve sorumlularında bir an önce adalet karşısına çıkarılmasını istiyoruz. Bu konuda İçişleri Bakanlığı ve Kars Valiliğini göreve davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

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