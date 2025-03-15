Kars Sarıkamış Kayak Merkezi'nde baharda kayak keyfi sürüyor

2 bin 634 rakımlı merkezi çevreleyen sarıçam ormanları, kristal karı ve uzun kayak pistleri, hem profesyonel sporcular hem de ilk kez kayağı denemek isteyenler için cazibe merkezi olmaya devam ediyor.

Mart ayının ortasına gelinmesine rağmen Sarıkamış Kayak Merkezi’nde, ikinci etap pistlerde ölçülen 90 santimetre kar kalınlığıyla kayak ve snowboard keyfi sürüyor. Hafta sonunu güneşli hava ile değerlendiren ziyaretçiler, 10 pist ve 5 telesiyejin olduğu bu eşsiz doğa harikası merkezde adrenalin dolu anlar yaşadı.

Adana’dan Sarıkamış’a gelen ve kayağa ilk kez burada başlayan Mehmet Kaçar, deneyiminden büyük bir keyif aldığını belirtti. "Sarıkamış güzel, biraz da kayağı becerebilirsek çok hoş olur. Hava güzel, kar güzel, hepsi hoş," diyen Kaçar, Sarıkamış’ın doğal atmosferine hayran kaldığını ifade etti.

Kayak Eğitmeni Hakan Keskin ise bölgenin doğal güzelliğinin ve uygun hava şartlarının kayak sezonunu uzattığını vurguladı. "15 Mart’ta Sarıkamış'ta kayağın hala devam ediyor olması büyük bir avantaj. Doğal ortam ve hava her şeyin mükemmel olmasını sağlıyor," dedi.

Kristal karıyla bilinen Sarıkamış Kayak Merkezi, kış sporlarının yanı sıra sunduğu benzersiz doğal manzaralarla da ziyaretçileri kendine çekiyor. Karın mükemmel kalitesi ve pistlerin uzunluğu, hem amatörler hem de profesyoneller için uygun seçenekler sunuyor. Türkiye’nin bu eşsiz kayak merkezi, bahar aylarında da kayak sezonunun devam ettiği nadir destinasyonlardan biri olmayı sürdürüyor.