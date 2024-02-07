Kars sebze halinde yangın: Meyveler çöp oldu

Kaynak: İHA
Kars sebze halinde yangın: Meyveler çöp oldu
Kars’ta sebze halinde çıkan yangın nedeniyle 4 iş yeri yanarken, iş yerlerinde bulunan sebze ve meyveler kullanılamaz hale geldi.

Kars’ın Hüseyin Atak Bulvarı'nda bulunan sebze halinde yangın meydana geldi.

Bir iş yerinin çatısından çıkan yangında, dumanı ve kokuyu fark eden esnaf, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık, polis ve Aras EDAŞ ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle diğer iş yerlerine sıçrayan yangın, ekipler tarafından önce söndürüldü, sonra ise soğutma çalışması yapıldı.

İş yerleri ve içerisinde bulunan sebze ve meyveler kullanılmaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin ise araştırıldığı öğrenildi.

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