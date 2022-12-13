Konya'da otomobil takla attı: 1 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçen otomobil takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Kulu Makas Kavşağı yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İsa K. (41) idaresindeki 06 DP 5664 plakalı otomobil, Kırıkkale istikametinden Konya yönüne gittiği sırada virajı alırken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi kontrolden çıktı. Karşı şeride geçerek devrilen otomobil takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan araç sürücüsü olay yerine çağrılan ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



(Kaynak: İHA)