Karşıdan karşıya geçerken hayatını kaybetti

1 kişinin hayatını kaybettiği kaza, gece Elazığ-Malatya Karayolu 15'inci kilometresinde gerçekleşti. Olay yerinden aktarılan bilgilere göre, eve gitmek için ana yolun karşısına geçmeye çalışan 73 yaşındaki Rahile Çalı'ya, 23 HS 710 plakalı araç çaptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı kadın ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaşlı kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.