29 Kasım 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Karşıdan karşıya geçerken önce kamyon sonra da otobüs çarpması sonucu hayatını kaybetti

Karşıdan karşıya geçerken önce kamyon sonra da otobüs çarpması sonucu hayatını kaybetti

Ankara Polatlı’da yolun karşısına geçmeye çalışan Latife Yıldırım (39), önce kamyonet, ardından otobüs çarpması sonucu hayatını kaybetti. Yıldırım’ın yerel bir radyoda gazeteci olduğu öğrenildi.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 17:16
Takip Et

Karşıdan karşıya geçerken önce kamyon sonra da otobüs çarpması sonucu hayatını kaybetti

Karşıdan karşıya geçerken önce kamyon sonra da otobüs çarpması sonucu hayatını kaybetti
+
Aa
-


Kaza, saat 14.00 sıralarında İstiklal Mahallesi Polatlı-Eskişehir yolu üzerinde meydana geldi. Polatlı Devlet Hastanesinde yoğun bakımda yatan annesini ziyarete giden Latife Yıldırım isimli gazeteci, eve dönüş yolunda karşıdan karşıya geçmek istedi. Yola çıkan Yıldırım’a önce Erol T. kontrolündeki kamyonet, ardından ise Okan Ö. kontrolündeki 71 ACL 674 plakalı otobüs çarptı. Yıldırım, çarpmanın etkisiyle 40 metre savruldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Yıldırım’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazaya karışan otobüs ve kamyonet sürücüsü savcının talimatıyla gözaltına alındı.

İş arkadaşları gazeteciyi kaza yerinde yalnız bırakmadı

Polatlı’da yerel bir radyoda çalışan ve gazeteci olan Latife Yıldırım’ı, çalışma arkadaşları Mehmet Salçın ve Murat Şahinoğlu kaza yerinde yalnız bırakmadı. Yıldırım’ın cenazesi başında bulunan meslektaşları uzun süre gözyaşı döktü.
Polis ve savcının kaza yerinde yaptığı çalışmanın ardından Yıldırım’ın cenazesi, Polatlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mustafa Destici asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı
1
﻿Mustafa Destici asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı
﻿Mustafa Destici asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı
﻿Tapuda yeni dönem. Tamamen değişiyor
2
﻿Tapuda yeni dönem. Tamamen değişiyor
﻿Tapuda yeni dönem. Tamamen değişiyor
﻿Bugün salı motorine bakın ne geldi
3
﻿Bugün salı motorine bakın ne geldi
﻿Bugün salı motorine bakın ne geldi
﻿İBB Meclisi'nde 'kafası karışık' polemiği. İYİ Partili Özkan: HDP eşittir PKK deyip pişkin pişkin fotoğraf verenlerin kafası karışıktır
4
﻿İBB Meclisi'nde 'kafası karışık' polemiği. İYİ Partili Özkan: HDP eşittir PKK deyip pişkin pişkin fotoğraf verenlerin kafası karışıktır
﻿İBB Meclisi'nde 'kafası karışık' polemiği. İYİ Partili Özkan: HDP eşittir PKK deyip pişkin pişkin fotoğraf verenlerin kafası karışıktır
﻿Servet sahibi olabilirsiniz sakın atmayın! İçinde 22 ayar altın var
5
﻿Servet sahibi olabilirsiniz sakın atmayın! İçinde 22 ayar altın var
﻿Servet sahibi olabilirsiniz sakın atmayın! İçinde 22 ayar altın var
﻿Mehmet Topal'dan Juan Mata itirafı
6
﻿Mehmet Topal'dan Juan Mata itirafı
﻿Mehmet Topal'dan Juan Mata itirafı
﻿Portekiz'le Uruguay arasında Ronaldo'nun yarattığı farkı açıkladı
7
﻿Portekiz'le Uruguay arasında Ronaldo'nun yarattığı farkı açıkladı
﻿Portekiz'le Uruguay arasında Ronaldo'nun yarattığı farkı açıkladı
﻿Gecekondudaki katliamın sırrı çözüldü! İfadesinin her satırı şoke etti
﻿Gecekondudaki katliamın sırrı çözüldü! İfadesinin her satırı şoke etti
﻿Gecekondudaki katliamın sırrı çözüldü! İfadesinin her satırı şoke etti
﻿İtalya'da enerji şirketlerine yeni vergi sistemi
﻿İtalya'da enerji şirketlerine yeni vergi sistemi
﻿İtalya'da enerji şirketlerine yeni vergi sistemi
﻿Tonlarca sahte deterjan ele geçirildi 
﻿Tonlarca sahte deterjan ele geçirildi 
﻿Tonlarca sahte deterjan ele geçirildi 
﻿50 yaş üzeri sigara içenlere bir kötü haber daha!
﻿50 yaş üzeri sigara içenlere bir kötü haber daha!
﻿50 yaş üzeri sigara içenlere bir kötü haber daha!
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.