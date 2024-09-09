Karşılaşma golle başladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Karşılaşma golle başladı

Millilerimiz İzlanda karşısında 1-0 öne geçti.

A Milli Futbol Takımımız Uluslar Ligi'ndeki ikinci maçında İzlanda ile karşı karşıya geliyor.

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan mücadelede ilk düdük çalalı daha 2 dakika olurken millilerimiz perdeyi açtı.

Umut Nayir'in pası sonrası penaltı noktasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu yerden sağ köşeye gönderdi topla fileleri havalandırdı.

Kerem Aktürkoğlu'nun bu golüyle millilerimiz İzlanda karşısında 1-0 öne geçti.

İlk 11'ler:

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Arda Güler, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Umut Nayir.

İzlanda: Valdimarsson, Sampsted, Hermannsson, Gretarsson, Tomasson, Anderson, Gudmundsson, Thordarson, Thosteinsson, Sigurdsson, Oskarsson.

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