Karşılaşma golle başladı

A Milli Futbol Takımımız Uluslar Ligi'ndeki ikinci maçında İzlanda ile karşı karşıya geliyor.
Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan mücadelede ilk düdük çalalı daha 2 dakika olurken millilerimiz perdeyi açtı.
Umut Nayir'in pası sonrası penaltı noktasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu yerden sağ köşeye gönderdi topla fileleri havalandırdı.
Kerem Aktürkoğlu'nun bu golüyle millilerimiz İzlanda karşısında 1-0 öne geçti.
İlk 11'ler:
Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Arda Güler, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Umut Nayir.
İzlanda: Valdimarsson, Sampsted, Hermannsson, Gretarsson, Tomasson, Anderson, Gudmundsson, Thordarson, Thosteinsson, Sigurdsson, Oskarsson.