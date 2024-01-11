Karşıya geçerken araba değil koç çarptı! Herkes bu koçu konuşuyor

Antalya’nın Finike ilçesine bağlı Turunçova Mahallesi'nde bir vatandaşa, koç saldırdı.

Olaya göre, akşam saatlerinde bir vatandaş yolun karşısına geçmek istediği esnada yanında dört tane koyun bulunan koçun saldırısına uğradı. Kaçmaya fırsat bulamayan adam, aldığı darbeyle refüje kadar yuvarlandı.

Ne olduğunu anlayamayan adam toparlanıp ayağa kalktı ve yoluna devam ederken bölgeden uzaklaşan koç, bir anda yeniden ortaya çıkıp adama doğru koşmaya başladı. Koçu gören adam, yerden aldığı taşları koça atmaya başladı.

Taşlardan korkan koç, yanındaki koyunlarla birlikte yolun karşısına kaçtı.

-O anlar, çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.