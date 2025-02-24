Karşıya geçmeye çalışan kızın feci kazası!

Kaynak: İHA
Karşıya geçmeye çalışan kızın feci kazası!

Mersin'in Tarsus ilçesinde aniden karşıya geçmek isteyen genç kıza tır çarptı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde aniden karşıya geçmek isteyen genç kıza tır çarptı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, ilçeye bağlı Öğretmenevleri Mahallesi'nde D-400 Karayolunda meydana geldi. Mersin'den Adana istikametine giden tır, aniden yolun karşısına geçmek isteyen T.T.'ye (21) çarptı. Ağır yaralanan genç kız çağrılan ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürerken o anların güvenlik kamerası görüntüsü de ortaya çıktı. Görüntülerde, yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza tırın çarptığı anlar ve sonrasında yaşanan panik anları yer aldı.

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