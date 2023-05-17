Karşıyaka koltuğunu Efes'e teslim etti

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Pınar Karşıyaka, üçüncülük koltuğunu Anadolu Efes'e bıraktı.

Karşıyaka koltuğunu Efes'e teslim etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde son 5 haftada 3 mağlubiyet alan Pınar Karşıyaka, bitime 1 maç kala puan tablosunda üçüncü sıradaki yerini Anadolu Efes'e kaptırdı. Karşıyaka 20 galibiyetle dördüncü sırada kalırken, Fenerbahçe Beko'yu 96-91 mağlup eden Anadolu Efes 21 galibiyete ulaşıp üçüncülüğe yükseldi. Ligde Karşıyaka son hafta cuma günü küme düşen Ayos Konyaspor'u konuk edecek.
BURSASPOR RAKİP OLABİLİR
Play-Off öncesi iddialı rakipleri Türk Telekom ve Fenerbahçe'yi üst üste yenip gaza basan Anadolu Efes ise pazar günü Merkezefendi Belediyesi deplasmanına çıkacak. Pınar Karşıyaka normal sezonu dördüncü bitirirse Play-Off çeyrek finalinde beşinci durumdaki Frutti Extra Bursaspor'la saha avantajını eline alarak eşleşecek. Karşıyaka dördüncü olursa ilk turu geçtiği takdirde Play-Off yarı finalinde ikinci Fenerbahçe yerine turu geçerse lider Türk Telekom'un rakibi olacak.(DHA)

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