Karşıyaka, Ufuk Sarıca ile yollarını ayırdı

İzmir’in Süper Lig ve Avrupa’daki en önemli basketbol kulüplerinden biri olan Karşıyaka, 26 yıl sonra isim sponsoru ile yollarını ayırmasının ardından girdiği sıkıntılı süreçte, takımın sembolü olan antrenör Ufuk Sarıca ile de vedalaştı.

SÜPER LİG VE AVRUPA’DA TARİHİ BAŞARILAR

Ufuk Sarıca, 2012 yılında antrenör olarak başladığı Karşıyaka kariyerinde önemli başarılara imza atmıştı. 2013’te EuroChallenge Cup’ta ilk kez finale çıkarak büyük bir başarıya imza atan Sarıca, 2014 yılında Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2015’te Süper Lig şampiyonluğunu kazandırmıştı. Karşıyaka, Sarıca yönetiminde 2015-2016 sezonunda Avrupa’nın prestijli turnuvası EuroLeague’de de mücadele etme şansı bulmuştu.

KULÜPTE BİR DÖNEM SONA ERDİ

Karşıyaka'da 2012-2016 yılları arasında büyük bir başarı dönemi yaşayan Ufuk Sarıca, 2016 yılında kulüpten ayrıldıktan sonra 3 yıl aradan sonra 2019 yılında tekrar döndü. Sarıca, 2021'de Şampiyonlar Ligi'nde, 2023'te ise Süper Lig'de takımıyla iki final oynattı. Ancak, kulübün yaşadığı finansal sıkıntılar, sponsorluk kaybı ve oyuncu kayıplarının ardından Sarıca, dün kulüp yönetimiyle yaptığı görüşme sonrasında karşılıklı anlaşarak görevinden ayrıldı.

SON MAÇTA TAKIMIN BAŞINDA

Sarıca, son olarak bugün Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Promitheas Patras maçında Karşıyaka'nın başında sahaya çıkarak takımıyla vedalaştı. 10 yıl boyunca Karşıyaka'da antrenörlük yapan Ufuk Sarıca, özellikle taraftarlar tarafından "Başbakan" olarak adlandırılmıştı.

TAKIMIN ZORLU SÜRECİ

Son dönemde, kulübün sponsorluk anlaşmalarındaki kayıplar ve finansal zorluklar takım üzerinde büyük bir etki yaratmıştı. Karşıyaka, sezon başında hedeflediği Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaşamadı ve oyuncu kayıpları yaşandı. McCollum, Webb, Boutsiele ve Jefferson gibi önemli oyuncular takımdan ayrıldı, kaptan Kenan Sipahi de kulüpten ayrıldı. Bu zorlu süreçte Sarıca'nın görevi de son buldu.