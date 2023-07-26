Karslı arıcı arı adam oldu. Binlerce arı ile gösteri yaptı

Karslı arıcı sınırları zorladı. Yüzüne ve vücuduna aldığı binlerce arı ile gövde gösterisi yaptı. Arılara fısıldayan adam olarak tanınan Yücel Üzeyir'in o anları.

KAYNAK: İHA
Karslı arıcı arı adam oldu. Binlerce arı ile gösteri yaptı

Binlerce Kafkas arısını vücuduna alan vatandaş, adeta arı adam oldu.

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Kars’ta uzun yıllardır Kafkas arısından organik bal üreticiliği yapan ve ‘arılara fısıldayan adam’ olarak bilinen Yücel Üzeyir, yüzü ve vücuduna aldığı binlerce Kafkas arısıyla tehlikeli gövde gösterisi yaptı.

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Kars’ın Susuz ilçesine bağlı Doyumlu köyünde Kafkas ırkı arılarıyla organik bal üreticiliği yapan Yücel Üzeyir, arılarla kurduğu gönül bağı ve hiç kimsenin kolay kolay cesaret edemeyeceği, akıllara durgunluk veren bir hareketle binlerce arıyı vücuduna aldı.

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O anları cep telefonuyla kamerasıyla kaydetti.Koruyucu kıyafeti giymeden arıları vücuduna alan Yücel Üzeyir, “Kafkas arısı dünyanın 4 ırkından 1 tanesidir. Özelliği ise dilinin uzun olması, çiçeklerin derinliğinden balı almasıyla ortaya koyuyor. Kafkas arısı aynı zamanda çok uysaldır. Şu anda yaşadığım atmosfer inanılmazdır. Arının merkezi içerisinde olduğum için tamamen arıların çıkardığı melodi sesini duyuyorum. Ve o merkezin içerisindeki sıcaklık tamamen serinliğe dönüştü. Çok güzel bir duygu ve aynı zamanda tehlikelidir. Tabi bunu herkesin yapmasını tavsiye etmem” dedi.

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Arıcı Yücel Üzeyir, akıllara durgunluk veren tehlikeli gösterisini Kafkas figürleriyle sonlandırdı. Üzeyir, o anları anbean kaydettirdi.

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