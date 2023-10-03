Kars’ta 1 kilo 880 gram esrar ele geçirildi

Kars’ta uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda 1 kilo 880,64 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAYNAK: İHA
Kars’ta 1 kilo 880 gram esrar ele geçirildi

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce il merkezi ve Akyaka ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda, 3 ikamet, 1 iş yeri ve 1 araçta yapılan aramada 6 parça halinde toplam 1 kilo 880,64 gram esrar, 85 kök Hint Keneviri, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve 2 şarjör ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan S.A. (49), M.K. (44) ve Ş.K. (37) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler “TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak” ve “2313 SKM İzinsiz Kenevir Yetiştiriciliği” suçlarından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KARS VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce uyuşturucu madde suçlarına karşı mücadelemiz etkin bir şekilde artarak devam edecektir” denildi.

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