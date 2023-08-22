Kars'ta 2 göçmen kaçakçısı yakalandı

Kars'ta göçmen kaçakçılığından gözaltına alınan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAYNAK: İHA
Kars'ta 2 göçmen kaçakçısı yakalandı

Kars Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü’nce yapılan 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması'nda yurda kaçak yollarla giren Afganistan uyruklu 19 kişi yakalanırken, göçmen kaçakçılığı yapan 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında ‘Göçmen Kaçakçılığı’ suçundan adli işlem yapıldı.

Gözaltına alınan U.Ö. (36) ve M.K. (37) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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