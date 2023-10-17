Kars'ta 4 ayrı noktada kaçak içki operasyonu

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik yapılan operasyon düzenlendi.

KAYNAK: İHA
Kars'ta 4 ayrı noktada kaçak içki operasyonu

Kars’ta kaçak içki ele geçirildi .
KOM ekiplerince 4 ayrı noktaya düzenlen operasyonda 22 şişe halinde toplam 11 litre sahte alkollü içki, 40 parfüm, 4 cep telefonu, 7 matkap, 5 taşlama makinası, 1 hilti, 1 elektrikli testere, 1 ruhsatsız tabanca ve 52 fişek
ele geçirildi.
Olayla ilgili şüpheli 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet suçlarından adli işlem yapıldı.

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