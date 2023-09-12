Kars’ta 4 bin 900 sahte ürün ele geçirildi

Kars’ta 4 bin 900 içecek, macun, şeker ve mendilden oluşan sahte cinsel ürün ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli 2 kişi gözaltına alındı.

KAYNAK: İHA
Kars’ta 4 bin 900 sahte ürün ele geçirildi

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince yapılan çalışmalarda 1 iş yeri ve 1 depodan 4 bin 900 sahte cinsel ürün içecek, macun, şeker, mendil muhafaza altına alınırken, olayla ilgili şüpheli 2 kişi gözaltına alınarak emniyete getirildi.

Gözaltına alınan şüpheli S.A. (32) ve T.Ç. (53) hakkında TCK-186 (Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıda veya İlaçların Ticareti) suçundan adli işlem yapıldı.

Öte yandan Kars İl Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan bu tür çalışmaların aralıksız devam edeceği öğrenildi.

aw028450-01.jpg

Öne Çıkanlar
Akbelen'de son ağaçlar da kesiliyor
Akbelen'de son ağaçlar da kesiliyor
Solda Osman Gazi'nin türbesini tekmeleyip poz veren Yunan komutan Sofokles. Sağda 'Keşke Yunan kazansaydı' diyen Kadir Mısıroğlu
Solda Osman Gazi'nin türbesini tekmeleyip poz veren Yunan komutan Sofokles. Sağda 'Keşke Yunan kazansaydı' diyen Kadir Mısıroğlu
Rabia Birse Göğercin kimdir? Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soru nedir?
Rabia Birse Göğercin kimdir? Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soru nedir?
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru neydi? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk sorunun cevabı nedir?
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru neydi? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk sorunun cevabı nedir?
MasterChef All Star 85 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 85 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden kim oldu?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden kim oldu?
Son Haberler
Alaçatı’da ormana sıçrayan yangın kontrol altında Güncel
Alaçatı’da ormana sıçrayan yangın kontrol altında
Putin Ukrayna'ya F-16 tedarikinin çatışmayı uzatacağını söyledi Dünya
Putin Ukrayna'ya F-16 tedarikinin çatışmayı uzatacağını söyledi
WhatsApp'taki sınırlama kalkıyor. Uygulamalar arası mesajlaşma geliyor Teknoloji - Otomotiv
WhatsApp'taki sınırlama kalkıyor. Uygulamalar arası mesajlaşma geliyor
Borsada yatırımcı sayısı rekor kırdı. İşte son sayı Ekonomi
Borsada yatırımcı sayısı rekor kırdı. İşte son sayı
UEFA’nın iki yüzlülüğü tescillendi. Türkiye’de yasaklanmıştı Spor
UEFA’nın iki yüzlülüğü tescillendi. Türkiye’de yasaklanmıştı
Esenyurt’ta sınıflardaki öğrenci sayısı 60’ı aştı. Başka okula gitmek isteyenlerden 30 bin TL istediler Güncel
Esenyurt’ta sınıflardaki öğrenci sayısı 60’ı aştı. Başka okula gitmek isteyenlerden 30 bin TL istediler
800 rakımlı köyde yetişiyor bahçede kilosu 40 TL. Hasadı 20 gün rötar yaptı Güncel
800 rakımlı köyde yetişiyor bahçede kilosu 40 TL. Hasadı 20 gün rötar yaptı