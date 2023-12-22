Kars'ta baraj gölü soğuktan dondu

Kaynak: İHA
Kars'ta baraj gölü soğuktan dondu
Kars'ta hava sıcaklığının eksi 17 dereceye kadar düşmesiyle Kars Baraj Gölü dondu.

Yurdun en soğuk ve kışı en sert geçiren kentlerinden Kars’ta kar yağışının ardından soğuk havanın etkili olmasıyla geceleri hava sıcaklığı eksi 17 dereceye kadar düştü.

Soğuk havanın etkisiyle baraj gölü donarken, baraj havzasında sular içerisinde kalan ağaçlar, buzlar arasında kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Soğuk havanın etkili olduğunu ifade eden vatandaşlar, “Gerçekten Kars’ta hava bayağı soğudu. Özellikle geceleri hava sıcaklığı eksi 17 dereceye kadar düşüyor. Şu anda Kars Baraj Gölü etrafındayız. Baraj gölünün de yüzeyi tamamen buz tuttu. Soğuklardan göl de nasibini aldı. Baraj gölü suları altında kalan ağaçlar da gün yüzüne çıkmış ve donla beraber güzel bir görüntü ortaya çıkarıyor” dedi.

AĞAÇLARIN YARISI SUDA YARISI BUZ ÜZERİNDE KALDI

Kars Baraj Gölü'nün su tutmasıyla birlikte baraj gölü havzasında kalan ağaçlar, donan gölde güzel görüntüler ortaya çıkardı.

Ağaçların yarısının suda yarısının da buz üzerinde kalması dikkat çekerken, buzlar arasında kalan ağaçlar ve donan baraj gölü havadan görüntülendi.

aw103684-01.jpg

aw103684-03.jpg

aw103684-04.jpg

aw103684-05.jpg

aw103684-06.jpg

aw103684-07.jpg

İlgili Haberler
Taksim’de aniden bastıran sağanak yağış ve rüzgar vatandaşları sırılsıklam etti
Taksim’de aniden bastıran sağanak yağış ve rüzgar vatandaşları sırılsıklam etti
Son Haberler
Starbucks’ın yılbaşına özel içecekleri ve perakende ürünleri raflarda yerini aldı Gündem
Starbucks’ın yılbaşına özel içecekleri ve perakende ürünleri raflarda yerini aldı
Ömer 37. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ömer yeni bölüm ne zaman? Magazin
Ömer 37. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ömer yeni bölüm ne zaman?
Türkiye’nin ilk yerli rüzgar türbini üreticisi 2024’te 50. yaşına girecek Gündem
Türkiye’nin ilk yerli rüzgar türbini üreticisi 2024’te 50. yaşına girecek
İmamoğlu CHP'nin İstanbul adaylarını ne zaman açıklanacağını duyurdu. ‘Çok hassas ilerliyoruz’ Gündem
İmamoğlu CHP'nin İstanbul adaylarını ne zaman açıklanacağını duyurdu. ‘Çok hassas ilerliyoruz’
İlk devrim şehidi Kubilay 93. ölüm yıl dönümünde anılacak Gündem
İlk devrim şehidi Kubilay 93. ölüm yıl dönümünde anılacak
Evinin önünde başlayan tartışmada kan aktı Gündem
Evinin önünde başlayan tartışmada kan aktı
İzmir’e bir asbestli gemi daha geliyor Gündem
İzmir’e bir asbestli gemi daha geliyor