Kars’ta baraj suları 40 metre çekildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kars’ta baraj suları 40 metre çekildi

Kars'ın en büyük barajı olan Karkurt Barajı'nın suları yaklaşık 40 metre çekildi.

Kars'ın en büyük barajı olan Karkurt Barajı'nın suları yaklaşık 40 metre çekildi. Suların çekilmesiyle birlikte eski Kars-Erzurum karayolu da ortaya çıktı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yapılan ve 2020 yılında su tutan Karakurt Baraj Gölü havzasında baraj kapağının açılmasıyla yaklaşık 40 metre çekilen su ile birlikte eski Karakurt-Erzurum karayolu ve sular altında kalan köy evleri de kısmen gün yüzüne çıkmaya başladı.

Sarıkamış'ta Aras Nehri üzerinde kurulan Karakurt Barajı Gölü'nde drone ile çekilen görüntülerde suyun çıktığı seviye ve çekilmesinden sonra geldiği nokta dikkat çekti.

Kars’ta baraj suları 40 metre çekildi

Kars’ta baraj suları 40 metre çekildi

Kars’ta baraj suları 40 metre çekildi

Kars’ta baraj suları 40 metre çekildi

Kars’ta baraj suları 40 metre çekildi

Kars’ta baraj suları 40 metre çekildi

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