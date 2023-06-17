Kars’ta bir köyü sel vurdu, 10 ev selden zarar gördü

Kars’ın Digor ilçesine bağlı Varlı köyünde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur ve dolu beraberinde sel baskınını getirdi. Selin vurduğu köyde 10 ev selden etkilenirken, çok sayıda kümes hayvanı da telef oldu.

Sel ihbarı üzerine köye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler hasar tespit çalışması yaparken, etkili olan yağmurun ardından köy sakinleri yağmur sularını kovalarla dışarıya attı.

Öte yandan selin vurduğu köyde AFAD ve jandarma ekipleri gerekli çalışmaları yaptıktan sonra bölgeden ayrıldı. Digor ve çevresinde yağışlı hava aralıklarla devam ediyor. Yetkililer vatandaşlardan sel ve su baskınlarını karşı dikkatli olmalarını istedi. (İHA)