Kars’ta ekili araziler yağmurdan zarar gördü

Kars, son yılların en yağışlı yaz mevsimini yaşarken, sağanak yağmur ve dolu birçok bölgede tarım arazilerini olumsuz etkiledi. Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yağmur ve doludan zarar gören tarım arazilerinde incelemelere başladı.

Merkeze bağlı Ağadeve ve Dikme köylerinde, sel ve dolu yağışı sonrası zarar gören arazilerde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından incelemeler yapıldı. Ekipler, yağmur ve dolunun vurduğu tarım arazilerini gezerek inceledi ve zarar gören ekili alanları tutanak altına aldı. İncelemelerin ardından ekipler bölgeden ayrıldı.