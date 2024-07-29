Kars'ta halk ekmeğe zam yapıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kars'ta halk ekmeğe zam yapıldı

Kars'ta ekmeğin 9 liraya çıkması sonrası belediye tarafından vatandaşlara sunulan halk ekmeğe de zam geldi.

Kars'ta Belediye Halk Ekmek Fabrikası’nda üretimi yapılan 210 gram ekmek, 30 Temmuz 2024 tarihinden itibaren 6 liraya satılacak.

Konuyla ilgili olarak Kars Belediyesi’nden yazılı açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, “Halk Ekmek Fabrikamızda üretimi gerçekleştirilen 210 Gram Ekmek satış fiyatında maliyetlerdeki artıştan dolayı 29/07/2024 Tarih ve 2024/5 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı’na istinaden fiyat artışı gerçekleştirilmiştir. Üretimini gerçekleştirdiğimiz 210 Gram ekmeğin satış fiyatı 30 Temmuz 2024 Salı gününden geçerli olmak üzere herhangi bir kar amacı gütmeksizin 6 TL olarak belirlenmiştir” ifadelerine yer verildi.

Kars’ta 30 Temmuz 2024 tarihinden itibaren belediye halk ekmekte sofralarda zamlı yerine alacak.

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