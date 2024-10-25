Kars’ta İranlı kadının makadından uyuşturucular çıktı

Kars il Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İranlı Fahımeh Golmohammadı Yenkejeh'in uluslararası uyuşturucu madde kuryeliği yaptığına dair bilgi aldı.
Bunun üzerine narkotik ekipleri harekete geçti ve Iğdır-Trabzon seferini yapan otobüste operasyon düzenledi.
Fahımeh Golmohammadı Yenkejeh, otobüste gözaltına alındı. Yapılan iç beden muayenesinde makadında cisim olduğu belirlendi.
Kadının makadına gizlenmiş 94 parça uyuşturucu, toplamda 550,63 gram metamfetamin, cerrahi müdahale ile çıkarıldı.
Gözaltına alınan Yenkejeh, İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada işlemleri tamamlandıktan sonra, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.