Kars’ta İranlı kadının makadından uyuşturucular çıktı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kars’ta İranlı kadının makadından uyuşturucular çıktı

Uyuşturucu kuryesi İranlı kadının makadından 94 parça halinde toplam 550,63 gram uyuşturucu çıktı.

Kars il Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İranlı Fahımeh Golmohammadı Yenkejeh'in uluslararası uyuşturucu madde kuryeliği yaptığına dair bilgi aldı.

Bunun üzerine narkotik ekipleri harekete geçti ve Iğdır-Trabzon seferini yapan otobüste operasyon düzenledi.

Fahımeh Golmohammadı Yenkejeh, otobüste gözaltına alındı. Yapılan iç beden muayenesinde makadında cisim olduğu belirlendi.

Kadının makadına gizlenmiş 94 parça uyuşturucu, toplamda 550,63 gram metamfetamin, cerrahi müdahale ile çıkarıldı.

Gözaltına alınan Yenkejeh, İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada işlemleri tamamlandıktan sonra, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kars’ta İranlı kadının makadından uyuşturucular çıktı

Kars’ta İranlı kadının makadından uyuşturucular çıktı

Son Haberler
Unda böcek ilacı çıktı markası açıklandı. Beyin ve sinir sistemine zarar veriyor
Unda böcek ilacı çıktı markası açıklandı. Beyin ve sinir sistemine zarar veriyor
İsrail Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu gerçek mermiyle yaraladı
İsrail Filistinli çocuğu gerçek mermiyle yaraladı
Kars’ta İranlı kadının makadından uyuşturucular çıktı
Kars’ta İranlı kadının makadından uyuşturucular çıktı
MYK'da gergin anlar...Partililerden Özgür Özel'i kızdıran öneri
MYK'da gergin anlar...Partililerden Özgür Özel'i kızdıran öneri
İsrail Beyrut'un güneyinde otel vurdu: 3 gazeteci öldü
İsrail Beyrut'un güneyinde otel vurdu: 3 gazeteci öldü