Kars’ta jandarmadan sıkı denetim

Kars İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kışın yoğun geçtiği şehirde kış lastiği denetimlerini arttırdı. Kars genelinde farklı noktalarda yapılan denetimlerde, araçların kış lastiği kullanımı ve genel trafik kurallarına uyumu kontrol edildi.

Havaların soğumasıyla birlikte yollarda oluşabilecek buzlanma riskine karşı sürücüler, kış lastiği takmaları konusunda uyarıldı. Denetimlerde ekipler, kış lastiği kullanmanın sadece yasal bir zorunluluk olmadığını, aynı zamanda yol güvenliği açısından hayati bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Jandarma ekiplerince araçlarda kış lastiklerinin diş derinliğinin uygun olup olmadığı da kontrol edildi. Ayrıca, araçlarda zincir, çekme halatı ve takoz gibi kış şartlarında gerekli ekipmanların bulundurulması gerektiği hatırlatıldı.

Jandarma ekipleri, sürücülere denetimlerin kış boyunca devam edeceğini belirterek, trafik kurallarına uymaları ve özellikle kış lastiği kullanımına özen göstermeleri gerektiğini dikkat çekti.