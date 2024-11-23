Kars’ta kaçak göçmenler kaçtı polis yakaladı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kars’ta kaçak göçmenler kaçtı polis yakaladı

Kars'ta polisi gören kaçak göçmenler kaçmaya başladı. Polis kısa süre içerisinde toplam 9 kaçak göçmeni yakalamayı başardı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'nce kent genelinde kaçak göçmenlere yönelik çalışmalar arttırıldı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince önceden tespit edilen ikametgahlara operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda kaçak göçmenler polisi görünce kaçışmaya başladılar. Polis kısa sürede yakalamayı başardı. Ayrıca illegal giriş yaptığı tespit edilen ve kimlik belgesi bulunmayan 7 Afganistan uyruklu kaçak göçmen olmak üzere toplam 9 kaçak göçmen yakalanarak Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

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Kaçak göçmenlerin, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi. Öte yandan onları yurda sokan 2 kişiye ise kaçakçılık suçundan adli işlem yapıldı.

Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kars Emniyet Müdürlüğü olarak göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göç ile mücadelemiz etkin bir şekilde artarak devam edecektir" denildi.

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