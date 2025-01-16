Kars’ta kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yapılarak yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kars’ta kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yapılarak yakalandı

Kars’ın Digor ilçesinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri 3 kişiyi kazdıkları alanda suç aletleri ile birlikte suçüstü yakaladı. 3 kişi hakkında yasal işlem yapılırken ruhsatsız av tüfeği bulundurmak suçundan cezai eşlem yapıldı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı’nca kültür mirasları korumak amacıyla yapılan çalışmalar neticesinde; Kars’ın Digor ilçesine bağlı Bostankale köyü mevkiinde şüpheli3 kişi izinsiz kazı yaptığı esnada suç üstü yakalanarak gözaltına alındı.


Jandarma ekiplerince bölgede yapılan aramada şüpheli 3 kişinin kazıda kullandıkları1 dedektör,1 kürek,1 manivela,1 kazma ve yanlarında bulundurdukları; 2 ruhsatsız av tüfeği ile 42 Av tüfeği fişeği ele geçirildi.
Jandarma ekipleri ruhsatsız av tüfekleri ile ilgili 13 bin 62 TL idari para cezası uyguladı, şüpheli 3 kişi ise adli işlemlerine müteakip serbest bırakıldı.

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