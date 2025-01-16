Kars’ta kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yapılarak yakalandı

Kars İl Jandarma Komutanlığı’nca kültür mirasları korumak amacıyla yapılan çalışmalar neticesinde; Kars’ın Digor ilçesine bağlı Bostankale köyü mevkiinde şüpheli3 kişi izinsiz kazı yaptığı esnada suç üstü yakalanarak gözaltına alındı.



Jandarma ekiplerince bölgede yapılan aramada şüpheli 3 kişinin kazıda kullandıkları1 dedektör,1 kürek,1 manivela,1 kazma ve yanlarında bulundurdukları; 2 ruhsatsız av tüfeği ile 42 Av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Jandarma ekipleri ruhsatsız av tüfekleri ile ilgili 13 bin 62 TL idari para cezası uyguladı, şüpheli 3 kişi ise adli işlemlerine müteakip serbest bırakıldı.